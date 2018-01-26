Продюсер Сенчиной рассказал, что та полтора года боролась с тяжелой болезнью

Санкт-Петребург, 26 января. Ушедшая из жизни в этот четверг актриса и певица Людмила Сенчина более года боролась с тяжелой болезнью. Об этом сообщает продюсер певицы Владимир Андреев.

По его словам, причиной смерти актрисы стала именно болезнь, с которой она безуспешно боролась на протяжении полутора лет.

Он подчеркнул, что актрисы до самого конца выступала и вела концерты. О ее плохом самочувствии не знали даже самые преданные ее поклонники.

Людмила Сенчина получила широкую известность и любовь простых зрителей после блистательной роли «Золушки» в новогоднем «Голубом огоньке». Ее также многие помнят по романсу из телефильма «Дни Турбиных». Она скончалась 25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет.