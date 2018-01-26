Москву в 2017 году посетило рекордное количество туристов – Собянин

Москва, 26 января. В 2017 году Москва побила рекорд по количеству туристов, а в новогодние праздники российская столица вошла в пятерку самых популярных туристических маршрутов в мире. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в прошлом году прошло большое количество массовых мероприятий. По его словам, только в новогодних и рождественских акциях приняли более 10 миллионов человек.

«Почти два месяца продолжалось массовое паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца, десятки тысяч болельщиков посетили матчи Кубка конфедераций. Всего в различных акциях и массовых мероприятиях 2017 года приняли участие более 50 млн человек», – приводит слова Собянина газета «Вечерняя Москва».

Напомним, что на прошлой неделе в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина глава Ростуризма Олег Сафронов рассказал, что за последние годы резко возрос спрос на поездки в Великий Устюг — особенно сильный наплыв туристов на родину Деда Мороза наблюдается в новогодние праздники.