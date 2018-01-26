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Экономика
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Путин проинспектирует Новосибирскую область и Красноярский край
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    Путин проинспектирует Новосибирскую область и Красноярский край

    1:10  26 Января 2018  /обновлено: 2:01  26 Января 2018
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    Путин проинспектирует Новосибирскую область и Красноярский край

    Москва, 26 января. В первой половине февраля президент РФ Владимир Путин посетит Новосибирск и Красноярск, где подведет итоги работы врио губернаторов. 

    Путин посетит Новосибирск и Красноярск в первой половине февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Известиям», что визиты действительно планируются в эти даты. По его словам, приезд президента можно будет расценивать как проверку первых результатов работы врио губернаторов. 

    Александр Усс был назначен врио главы Красноярского края 29 сентября 2017 года. Андрей Травников стал врио губернатора Новосибирской области 6 октября прошлого года.

    Сейчас врио губернаторов работают в 12 регионах. Выборы в них пройдут в Единый день голосования, 10 сентября.

    Отметим, что в 2018 году в России также пройдут выборы президента России, в которых действующий глава государства Владимир Путин принимает участие как самовыдвиженец.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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