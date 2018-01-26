Госдума может ужесточить штрафы за раскопку карьеров без лицензии

Москва, 26 января. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей и глава думской Счетной комиссии Ильдар Гильмутдинов предлагает включить в Административный кодекс РФ нормы, которые серьезно бы увеличивали штрафные санкции в отношении физических лиц за раскапывание карьеров без лицензии.

Речь идет о ситуации, когда предприниматели незаконно раскапывают карьеры для того, чтобы добыть строительные материалы.

Гильмутдинов в интервью «Парламентской газете» отметил, что подобные нарушения фиксируются практически по всей стране, и с каждым годом количество брошенных карьеров, разработанных без лицензии, растет.

Депутат обратил внимание на то, что ранее подобным промышляли предприниматели. Однако, после того, как штрафы для юридических лиц были значительно увеличены (до миллиона рублей), «злоумышленники стали вести эту деятельность в качестве физических лиц либо прикрываясь ИП, поскольку для физических лиц штрафы за это варьируются в минимальных значениях — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей».

По мнению законодателя, штрафы для физлиц за незаконную добычу стройматериалов необходимо увеличить как минимум до диапазона 10-20 тысяч рублей.

Сейчас законопроект проходит согласование с экспертными комиссиями.