Выборы-2018: формирование зарубежных избирательных участков завершится 26 января – ЦИК

Москва, 26 января. В эту пятницу завершится создание избирательных участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом. Об этом сообщает ЦИК.

За пределами страны будут работать около 370 участков в 145 странах мира. Как сообщает ЦИК, крайним сроком образования зарубежных избирательных участков является 26 января, однако в исключительных случаях их могут сформировать не позже 12 марта.

Участки будут создаваться преимущественно в диппредставительствах России или ее консульских учреждениях.

Как рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, окончательный список зарубежных участков будет сформирован к концу января.

Напомним, выборы президента России состоится 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. Действующий президент Российской Федерации в начале декабря заявил о намерении идти на грядущие выборы-2018, Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Инициативная группа избирателей, в которую вошли свыше 600 человек, 26 декабря ушедшего года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на мартовских выборах-2018.

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