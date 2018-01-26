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Экономика
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Кандидаты в президенты Чехии обсудили на дебатах статус Крыма
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    Кандидаты в президенты Чехии обсудили на дебатах статус Крыма

    0:44  26 Января 2018  /обновлено: 0:44  26 Января 2018
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    Кандидаты в президенты Чехии обсудили на дебатах статус Крыма

    Прага, 26 января. Действующий президент Чехии Милош Земан и его соперник по второму туру выборов главы государства Йирж Драгош в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма.

    Земан заявил о «незаконной аннексии» полуострова Россией. Однако при этом он добавил, что «по факту Крым является российским, поскольку относится к российской юрисдикции».

    Драгош же сообщил, что, по его мнению, Крым «однозначно украинский».

    «Надо продолжать оказывать давление на Россию, продолжать санкции, надо вести дипломатические переговоры. Это все непростое дело, я не отрицаю. Но я не вижу довода, почему демократические страны должны признать оккупацию Крыма», — цитирует слова Драгоша РИА Новости.

    Крым стал российским регионом в результате проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым временно оккупированной территорией. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Кандидаты в президенты Чехии обсудили на дебатах статус Крыма

    В четверг Путин отметил, что ситуация вокруг Крыма стабилизируется, а социально-экономическое развитие республики будет идти ускоренными темпами.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #украина #крым #чехия #земан #драгош
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