18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп заявил, что курс доллара будет укрепляться
Общество
МФЦ Москвы опроверг информацию о регистрации однополого брака
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МФЦ Москвы опроверг информацию о регистрации однополого брака

    0:27  26 Января 2018  /обновлено: 2:23  26 Января 2018
    132

    МФЦ Москвы опроверг информацию о регистрации однополого брака

    Москва, 26 января. Информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве не соответствует действительности, заявил столичный МФЦ на своем официальном сайте. Как отметили в организации, МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах.

    Ранее ряд российских СМИ сообщил, что в московском МФЦ был признан брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, заключенный ими в Копенгагене 4 января 2018 года. Они передали в московский МФЦ документы о регистрации брака, а также нотариально заверенные переводы.

    По их словам, сотрудник центр поставил штамп в паспортах на страницах семейного положения.

    «Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной», — приводит сообщение МФЦ Ura.ru.

    22 января в Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Семейный кодекс России. Совместное проживание мужчины и женщины свыше пяти лет или проживание на протяжении двух лет и наличие общего ребенка могут признать «фактически браком».

    Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин озвучил перечень социальных мер, направленных на поддержку семей в РФ. Глава государства заявил о продлении программы материнского капитала, о введении денежных средств за рождение первенца, а также отметил необходимость ликвидации очередей в детских яслях.

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #мфц #брак #однополый брак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный

      1:34 26 Января 2018 34
      Читать
      22:11
      Вчера

      Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки
      19:46
      Вчера

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018
      18:02
      Вчера

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Вчера

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Вчера

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7286

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5509

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21257

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40076

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5121
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      861
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1261
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      851
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2830