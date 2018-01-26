МФЦ Москвы опроверг информацию о регистрации однополого брака

Москва, 26 января. Информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве не соответствует действительности, заявил столичный МФЦ на своем официальном сайте. Как отметили в организации, МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что в московском МФЦ был признан брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, заключенный ими в Копенгагене 4 января 2018 года. Они передали в московский МФЦ документы о регистрации брака, а также нотариально заверенные переводы.

По их словам, сотрудник центр поставил штамп в паспортах на страницах семейного положения.

«Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной», — приводит сообщение МФЦ Ura.ru.

22 января в Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Семейный кодекс России. Совместное проживание мужчины и женщины свыше пяти лет или проживание на протяжении двух лет и наличие общего ребенка могут признать «фактически браком».

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин озвучил перечень социальных мер, направленных на поддержку семей в РФ. Глава государства заявил о продлении программы материнского капитала, о введении денежных средств за рождение первенца, а также отметил необходимость ликвидации очередей в детских яслях.