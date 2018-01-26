Анкара, 26 января. Курдские вооруженные формирования из сирийского города Африн нанесли ракетные удары по турецкому городу Рейханлы.

Как сообщает RT со ссылкой на турецкие СМИ, ракеты были запущены с территории сирийского Африна. По предварительным данным, две ракеты взорвались около полицейского участка.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Взрывом оказался поврежден автомобиль, припаркованный недалеко от участка.

Турция 20 января официально объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. Военные действия начались после провокации США, объявивших о возможном создании так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон прекратить помогать курдам.