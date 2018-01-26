Госдеп США заявил, что Россия пытается помешать встрече в Париже по химоружию

Вашингтон, 25 января. Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в попытках помешать работе партнёрства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химоружия. Позицию Госдепартамента озвучила его официальный представитель Хезер Науэрт.

«Эти действия РФ (использование права вето в СБ ООН по резолюции по Сирии и применению химоружия) совпали с заявлением 25 стран о создании партнёрства против применения химоружия», – сказала она.

Россия ранее обратилась к странам-участницам Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) не поддаваться диктату сил, которые хотят свергнуть законную власть в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, обративший внимание на тот факт, что ни Китай, ни Россия не были приглашены на встречу в Париже, а подготовка к мероприятию велась в тайне, пишет «Газета.ru».

Поведение властей США ранее прокомментировала представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, стратегия США в Сирии направлена на развал данной республики

Напомним, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин назвал роль России ключевой в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии. Он решительно подчеркнул, что Москва плотно работает с партнерами по вопросам истребления оружия массового уничтожения, чтобы «избавить мир от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».