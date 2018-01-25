Порошенко убежден, что украинская экономика в 2018 году начнет расти

Давос, 25 января. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о перспективах национальной экономики в текущем году. По его словам, Украину ждет мощный рост экономических показателей.

Свое заявление Порошенко сделал, выступая на экономическом форуме в Давосе.

«Мы планируем изменить налоговую сферу, чтобы не было никаких налогов на это. Это бы очень увеличило количество инвесторов в украинскую экономику. Это важно для нашего экономического роста, то, что было показано в 2017-м, — этого недостаточно. Я уверен, что в 2018-м это должно быть ещё выше. Это будет расти!» — приводит слова Порошенко RT.

Также украинский президент объявил о планах создать аналитический орган финансовой безопасности.

Напомним, что в декабре 2017 гола Нацбанк Украины предположил, что «рост экономики по итогам года может оказаться значительно ниже прогноза».