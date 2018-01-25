Госдеп США назвал переговоры по Сирии в Сочи «разовым решением»

Вашингтон, 25 января. США считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением, и призывают сконцентрироваться на женевском процессе. Об этом в четверг заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве», — заявила Науэрт на брифинге.

Отметим, ситуация в Сирии в очередной раз обострилась после того, как Турция начала военную операцию против поддерживаемых США сирийских курдов в Африне в ответ на провокацию Вашингтона, заявившего о возможности создания так называемых «сил безопасностиграницы» из курдских отрядов.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны используют сирийских курдов в своих целях, однако не заботятся об их интересах.

Напомним, в Сочи 29-30 января по предложению России пройдет Конгресс национального диалога Сирии. Ранее, как сообщала «Газета.ру», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила для участия в мероприятии всех представителей сирийского общества. В минувшую среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данных об участии главы государства Владимира Путина в Конгрессе пока нет.