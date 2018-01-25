Пользователи Facebook и Instagram массово сообщают о сбоях в работе соцсетей

Москва, 25 января. Пользователи социальных сетей массово сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram. Такие данные приводит сайт Down Detector.

Как пишут пользователи Facebook, из-за сбоя в работе соцсети они не могут войти под своим логином, оставить комментарии или поставить лайки. Больше всего жалоб приходит из США и Южной Америки, однако факт сбоя подтверждают отдельные пользователи из Европы (включая Россию) и Азии.

О сбоях в работе сервиса также сообщают пользователи Instagram, в первую очередь – из России. По их словам, они не могут войти в сеть, поставить лайк или обновить страницу.

Напомним, что один из последних крупных сбоев Facebook произошел 6 декабря.