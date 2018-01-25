Выборы-2018: в избирательном фонде Агурбаш осталось чуть больше 1 тыс. рублей

Москва, 25 января. В избирательном фонде кандидата в президенты РФ от партии «Альянс зеленых» Эльвиры Агурбаш оставалось по данным на 22 января чуть больше 1 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома РФ.

В четверг Центризбирком опубликовал на официальном сайте сведения по состоянию на 22 января о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов.

Согласно озвученным данным, на избирательный счет Агурбаш поступило в общей сложности 48 250 рублей. Расходы составили 47 170 рублей. Таким образом, на 22 января в ее избирательном фонде оставалось 1080 рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий президент Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец. В минувший понедельник избирательный штаб Путина подвел итоги подписной кампании. Собрано оказалось 1 611 123 подписи в поддержку его кандидатуры при 300 тыс. необходимых по закону.