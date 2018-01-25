Вертолет МИ-8 на Украине врезался в телевышку, три человека погибли

Кременчуг, 25 января. В украинском городе Кременчуг, расположенном в Полтавской области, вертолет МИ-8 врезался в телевизионную вышку и упал на землю. Как сообщается, в результате авиакатастрофы погибли все пассажиры вертолета.

По словам очевидцев, взрыв на машине произошел еще в воздухе.

Точное число людей на борту вертолета пока не известно, власти предполагают, что речь в вертолете находились три или четыре человека. Пока сообщается о трех погибших, пишет RT.

На месте крушения работают пожарные, а также сотрудники полиции и скорой помощи.

Как сообщает пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко, вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.