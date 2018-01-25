Выборы-2018: более 50% на избирательный счет Титова перечислили четыре компании

Москва, 25 января. Более половины средств избирательного фонда кандидата в президенты России от Партии роста Бориса Титова составили взносы четырех компаний, среди которых «Тинькофф банк» и «Алко Трест», следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома РФ.

В четверг ЦИК опубликовал на официальном сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов. Ведомство приводит сведения по состоянию на 22 января.

По данным ЦИК, к 22 января на избирательный счет Титова поступило более 48,7 млн рублей. Ровно 27 млн составили взносы четырех юридических лиц: по 10 миллионов рублей перечислили акционерное общество «Тинькофф банк» и ООО «Алко Трест», еще 5 млн — ООО «Бизнес-Актив», и 2 млн — ООО «Абинский Электрометаллургический завод».

Расходы на предвыборную кампанию Титова по состоянию на 22 января составили около 11,4 млн рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец. В минувший понедельник избирательный штаб Путина подвел итоги подписной кампании. Собрано оказалось 1 611 123 подписи в поддержку его кандидатуры при 300 тыс. необходимых по закону.