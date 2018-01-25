18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Москву в 2017 году посетило рекордное количество туристов – Собянин
Политика
МИД РФ: Решения по санкциям на встрече по химоружию – попытка подмены функций СБ ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ: Решения по санкциям на встрече по химоружию – попытка подмены функций СБ ООН

    23:08  25 Января 2018  /обновлено: 23:08  25 Января 2018
    575

    МИД РФ: Решения по санкциям на встрече по химоружию – попытка подмены функций СБ ООН

    Москва, 25 января. Решение о вводе санкций против 25 сирийских официальных лиц и структур является попыткой подменить функции Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Комментируя прошедшую в Париже встречу по созданию «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», российский дипломат прокомментировал принятые на этом мероприятии решения о вводе санкций против 25 сирийских официальных лиц и структур.

    «На деле речь, конечно, идет о попытке фактической подмены функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения, формировавшегося на протяжении десятилетий», – заявил Рябков.  

    Напомним, что 23 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, в ходе которого предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии сроком на год. Однако США выступили против рационального предложения российской стороны.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #париж #мид рф #рябков #химоружие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

      22:11 25 Января 2018 504
      Читать
      19:46
      Вчера

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018
      18:02
      Вчера

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Вчера

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Вчера

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Вчера

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7278

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5487

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21250

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40068

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5113
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      702
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1242
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      838
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2810