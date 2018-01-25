МИД РФ: Решения по санкциям на встрече по химоружию – попытка подмены функций СБ ООН

Москва, 25 января. Решение о вводе санкций против 25 сирийских официальных лиц и структур является попыткой подменить функции Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя прошедшую в Париже встречу по созданию «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», российский дипломат прокомментировал принятые на этом мероприятии решения о вводе санкций против 25 сирийских официальных лиц и структур.

«На деле речь, конечно, идет о попытке фактической подмены функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения, формировавшегося на протяжении десятилетий», – заявил Рябков.

Напомним, что 23 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, в ходе которого предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии сроком на год. Однако США выступили против рационального предложения российской стороны.