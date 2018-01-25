Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо, Дамаск и Дейр-эз-Зор

Хмеймим (Сирия), 25 января. Российские военные доставили более 5,5 тонн гумпомощи мирным жителям в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Дейр-эз-Зор, говорится в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон в САР.

Офицеры российского Центра примирения в поселении Умм-Эль-Амад провинции Алеппо передали нуждающимся жителям более двух тонн продовольствия и одежды. Помимо этого в детский приют при церкви Святого Илии в районе Дуэля провинции Дамаск были доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и детская одежда. Общий вес гуманитарного груза составил более 3,5 тонн. Жителям поселения Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду.

Российские офицеры также обеспечили безопасное проведение гумконвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа. Мирные жители получили продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 156 тонн.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 173 сирийцам, в том числе 18 детям.

В ЦПВС также сообщили, что за минувшие сутки в свои дома смогли вернуться 172 беженца, в том числе в провинции Хама — 16, в провинции Хомс — 11, в провинции Дейр-эз-Зор — 145 человек.

В сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). В декабре 2017 года Путин при посещении российской авиабазы «Хмеймим» в САР заявил, что основная задача российской группировки выполнена.