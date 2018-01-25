Рябков: США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала

Москва, 25 января. США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала, обладая самым крупным в мире запасом химоружия, который составляет более 2,5 тыс. тонн, говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

МИД РФ опубликовал заявление Рябкова относительно встречи в Париже 23 января так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия». Участие в мероприятии приняли 24 государства, большинство из которых являются членами Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако представители России и Китая на встречу приглашены не были.

Российски дипломат выразил возмущение от обвинений в адрес России и Сирии в якобы применении на сирийской территории токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ.

Рябков обращает внимание на то, что «именно по настоянию США в КЗХО в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия — до 2007 года». К сегодняшнему дню, по его словам, большинство стран, включая Россию, «со своими обязательствами все-таки справилось».

При этом он подчеркивает, что «совсем другая картина до сих пор с ликвидацией химоружия в США».