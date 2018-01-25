18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Продюсер Сенчиной рассказал, что та полтора года боролась с тяжелой болезнью
Политика
Рябков: США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рябков: США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала

    22:42  25 Января 2018  /обновлено: 22:56  25 Января 2018
    242

    Рябков: США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала

    Москва, 25 января. США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала, обладая самым крупным в мире запасом химоружия, который составляет более 2,5 тыс. тонн, говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

    МИД РФ опубликовал заявление Рябкова относительно встречи в Париже 23 января так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия». Участие в мероприятии приняли 24 государства, большинство из которых являются членами Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако представители России и Китая на встречу приглашены не были.

    Российски дипломат выразил возмущение от обвинений в адрес России и Сирии в якобы применении на сирийской территории токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ.

    Рябков обращает внимание на то, что «именно по настоянию США в КЗХО в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия — до 2007 года». К сегодняшнему дню, по его словам, большинство стран, включая Россию, «со своими обязательствами все-таки справилось».

    При этом он подчеркивает, что «совсем другая картина до сих пор с ликвидацией химоружия в США».

    «(США) безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тысяч тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ», — говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #рябков #химоружие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

      22:11 25 Января 2018 504
      Читать
      19:46
      Вчера

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018
      18:02
      Вчера

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Вчера

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Вчера

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Вчера

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7278

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5487

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21250

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40068

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5113
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      702
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1242
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      838
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2810