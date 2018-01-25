Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

Москва, 25 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал встречу «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», которая прошла в Париже.

По его словам, в мероприятии приняли участие 24 государства, однако среди приглашенных не было ни России, ни Китая. Рябков предположил, что подготовка к проведению этой встречи шла тайно. При этом, как отметили в МИД, само мероприятие имело ярко выраженный антироссийский и антисирийский характер.

«Прозвучавшие в ходе парижской встречи злобные выпады в адрес Сирии и России вышли за рамки профессиональной этики и элементарных приличий. Тон, естественно, задала американская сторона, открыто обвинившая Россию в непрекращающемся применении на сирийской территории токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ», – отметил Рябков.

Напомним, что 23 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, в ходе которого предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии сроком на год. Однако США выступили против рационального предложения российской стороны.