Лукашенко подписал декрет об отмене «налога на тунеядцев»

Минск, 25 января. Президентом Белоруссии Александром Лукшенко был подписан декрет об отмене так называемого «налога на тунеядцев». Этот документ освобождает неработающих граждан от сбора на финансирование госрасходов.

Декрет был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. В соответствии с ним, неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные граждане обязаны ежегодно уплачивать сбор в размере приблизительно 200 долларов. В ответ на введение этой меры на территории Белоруссии прошел ряд акций протеста, после которых власти страны приняли решение остановить взимание сбора и усовершенствовать документ.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — говорится в сообщении.

Согласно новому документу, с 1 января 2019 года неработающие граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости, пишет RT.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавить россиян от копящейся налоговой задолженности. По словам Путина, общий объем задолженности россиян на сегодняшний день составляет 41 млрд рублей. Объем задолженности 2,9 млн индивидуальных предпринимателей — 15 млрд рублей. При этом возникает ситуация, когда предприниматель начинает бизнес, терпит неудачу, но налоги при этом продолжают начисляться. Эту ситуацию необходимо менять, уверен российский лидер.