Сирия: курдские формирования заявили об уничтожении двух турецких танков в Африне

Дамаск, 25 января. Бои между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и турецкой армией продолжаются во многих точках Африна, SDF заявляют, что им удалось уничтожить два турецких танка.

«Турецкая армия, а также группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и «Туркоманский фронт» продолжают штурмовать деревни района Африн, однако наши войска наносят им болезненные удары», — говорится в сообщении медиацентра SDF.

Уточняется, что в четверг бронетехника турецкой армии пыталась продвинуться в направлении города Раджо под прикрытием артиллерии. Однако SDF удалось уничтожить два турецких танка.

Сообщается также о тяжелых боестолкновениях у поселка Бильбиль и деревни Шенгеле, сообщает РИА Новости.

Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Это стало ответом на провокацию США, заявивших о возможном создании так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов.

В среду, как сообщала «Газета.ру», состоялся телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого Эрдоган призвал Трампа прекратить помогать сирийским курдам.

1 Организация запрещена на территории РФ.