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Общество
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Россия
Жириновский стал лидером по тратам на избирательную кампанию
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    Жириновский стал лидером по тратам на избирательную кампанию

    22:21  25 Января 2018  /обновлено: 22:22  25 Января 2018
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    Жириновский стал лидером по тратам на избирательную кампанию

    Москва, 25 января. Лидером по тратам на избирательную кампанию стал лидер ЛПДР Владимир Жириновский. Согласно данным ЦИК, он потратил более 116 миллионов рублей.

    Расходы из избирательного фонда действующего главы государства Владимира Путина составили около 46 миллионов рублей.

    На третьем месте находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который потратил 26,3 миллиона рублей, пишет RT.

    Выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский потратил 20,8 миллион рублей, а траты кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак составили 14,2 миллиона рублей. Кандидат от Партии роста Борис Титов потратил 11,4 миллиона рублей.

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ожидается, что к 10 февраля определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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    #жириновский #выборы-2018 #кандидаты #траты
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