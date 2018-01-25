Выборы-2018: Явлинский израсходовал на кампанию 80% избирательного фонда

Москва, 25 января. Кандидат в президенты РФ от партии «Яблоко» Григорий Явлинский израсходовал на свою предвыборную кампанию более 80% средств, поступивших в его избирательный фонд, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

В четверг Центризбирком опубликовал на официальном сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов.

По данным на 22 января в избирательный фонд Явлинского поступило в общей сложности чуть больше 25 млн рублей. При этом общие расходы, следует из данных ЦИК, составили 20,8 млн рублей.

Согласно опубликованным данным, около 3 млн рублей ушли на обеспечение сбора подписей, необходимых для регистрации на выборах.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах-2018 как самовыдвиженец. По данным ЦИК, расходы фонда Путина по состоянию на 22 января составили 46 млн 84 тыс. рублей, из которых 3,9 млн потрачено на сбор подписей в поддержку его кандидатуры.