Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

Хмеймим (Сирия), 25 января. За минувшие сутки более 700 человек покинули район Африна в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

Российско-иранско-турецкий совместный координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Даръа, Алеппо, Латакия и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

Военнослужащие российской военной полиции, несущие службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжают фиксировать поток беженцев, покидающих район Африна.

«За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек», — говорится в сообщении ЦПВС.

Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Это стало ответом на провокацию США, заявившим о возможном создании так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов.

Ранее в четверг «Газета.ру» сообщала, что автономная администрация сирийского региона Африн, находящегося под управлением курдов, призвала правительство Сирии защищать границу края с Турцией от турецких атак.