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Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки
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    Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

    22:11  25 Января 2018  /обновлено: 22:11  25 Января 2018
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    Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

    Хмеймим (Сирия), 25 января. За минувшие сутки более 700 человек покинули район Африна в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

    Российско-иранско-турецкий совместный координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Даръа, Алеппо, Латакия и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. 

    Военнослужащие российской военной полиции, несущие службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжают фиксировать поток беженцев, покидающих район Африна. 

    «За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек», — говорится в сообщении ЦПВС.

    Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Это стало ответом на провокацию США, заявившим о возможном создании так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов.  

    Ранее в четверг «Газета.ру» сообщала, что автономная администрация сирийского региона Африн, находящегося под управлением курдов, призвала правительство Сирии защищать границу края с Турцией от турецких атак.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #латакия #идлиб #даръа #африн #оливковая ветвь
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