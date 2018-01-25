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Три российских сайта вошли в топ-100 самых посещаемых ресурсов в мире
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    Три российских сайта вошли в топ-100 самых посещаемых ресурсов в мире

    22:01  25 Января 2018  /обновлено: 22:01  25 Января 2018
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    Три российских сайта вошли в топ-100 самых посещаемых ресурсов в мире

    Москва, 25 января. Три российских сайта вошли в число ста самых посещаемых ресурсов в мире. Такие данные в четверг привела аналитическая компания Similar Web.

    Популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» заняла 61 место, почтовый сервис Mail.ru расположился на 68-м месте, а поисковая система «Яндекс» — на 82 месте.

    Отметим, что первую строчку рейтинга заняла любимая многими интернет-пользователями американская поисковая система Google. Вторым по популярности оказался сервис-видеохостинг YouTube, а «бронза» досталась одному из крупнейших в мире ресурсов с фильмами для взрослых — Pornhub.  

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделять должное внимание вопросу развития цифровой экономики. Он отметил, что это важнейшая веха в развитии страны, сравнимая с такими явлениями, как строительство железных дорог в XIX веке или массовая электрификация в начале XX века.

    Владимир Путин. Биография.

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    Автор: Геннадий Плющев
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