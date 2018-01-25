Госдума рассмотрит проект о закреплении крипторубля как средства платежа в России

Москва, 25 января. На рассмотрение Госдумы законопроект был внесен законопроект о признании цифрового финансового актива под названием «крипторубль» в качестве средства платежа на территории России. Инициатива была предложена депутатом Госдумы от КПРФ Ризваном Курбановым.

Соответствующие изменения будет внесены и в Гражданский кодекс.

«Предлагаемые законопроектом изменения ... закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации», – гласит пояснительная записка к документу.

Новый актив предлагается назвать «крипторубль». В тексте законопроекта указывается, что он «защищен с помощью криптографических методов».

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ рассказал, что регулирование криптовалют — прерогатива Центробанка.

По его словам, регулятор неоднократно рассказывал о своем отношении к криптовалютам. Путин подчеркнул, что ЦБ ведет себя консервативно. Он напомнил, что для этого есть основания, так «за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена».