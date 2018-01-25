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Политика
Дворкович: Россия продолжит диалог с США по вопросам региональной безопасности
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    Дворкович: Россия продолжит диалог с США по вопросам региональной безопасности

    21:51  25 Января 2018  /обновлено: 21:52  25 Января 2018
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    Дворкович: Россия продолжит диалог с США по вопросам региональной безопасности

    Давос, 25 января. Россия и США продолжат диалог по вопросам региональной безопасности, однако по другой повестке диалога между странами пока нет. Об этом заявил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

    «Мы будем продолжать диалог, и сейчас это делаем, по локальным вопросам и вопросам региональной безопасности. Таким, как Сирия, Ближний Восток в целом, Северная Корея, Иран, ряд других тем…Что касается другой повестки - это вопрос к нашим партнерам, мы готовы к диалогу в любой момент», — сказал Дворкович.

    Стоит отметить, что всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Официальную правительственную делегацию РФ возглавляет Аркадий Дворкович. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в экономическом форуме в Давосе. Владимир Путин посещал Давосский форум в 2009 году в должности премьер-министра Российской Федерации.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #дворкович #давос #форум
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