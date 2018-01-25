Дворкович: Россия продолжит диалог с США по вопросам региональной безопасности

Давос, 25 января. Россия и США продолжат диалог по вопросам региональной безопасности, однако по другой повестке диалога между странами пока нет. Об этом заявил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

«Мы будем продолжать диалог, и сейчас это делаем, по локальным вопросам и вопросам региональной безопасности. Таким, как Сирия, Ближний Восток в целом, Северная Корея, Иран, ряд других тем…Что касается другой повестки - это вопрос к нашим партнерам, мы готовы к диалогу в любой момент», — сказал Дворкович.

Стоит отметить, что всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Официальную правительственную делегацию РФ возглавляет Аркадий Дворкович. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в экономическом форуме в Давосе. Владимир Путин посещал Давосский форум в 2009 году в должности премьер-министра Российской Федерации.