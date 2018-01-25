Пентагон «разрешил» Катару приобретать С-400 у России

Вашингтон, 25 января. США назвали законным правом Катара приобретать у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

«Это суверенное решение Катара», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу в конце октября совершил первый официальный визит в Катар, в ходе которого подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве. После этого стало известно о намерении Катара купить российские средства ПВО.

Примечательно, что Катар стал не первым союзником США, который предпочел С-400 натовским аналогам. Прежде о желании приобрести российские ЗРК заявила Турция. Президент РФ Владимир Путин в январе прошлого года заявил, что обсуждал данный вопрос с турецкой стороной, и что Москва готова организовать поставки С-400.

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