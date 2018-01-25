США ведут с Турцией переговоры о создании зоны безопасности в Сирии — Пентагон

Вашингтон, 25 января. Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что решение о создании «зоны безопасности» на севере Сирийской республики пока не принято и находится в стадии рассмотрения.

«Мы продолжаем обсуждать с Турцией перспективу (создания) этой зоны безопасности, — сказал он на брифинге для журналистов. — Пока окончательного решения нет, оно обсуждается».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти США взяли курс на расчленение Сирии. В министерстве иностранных дел Турции при этом считают, что между Анкарой и Вашингтоном нет доверия. Анкара также призвала Вашингтон избегать наземных операций в Сирии из-за вероятности столкновений ВС Турции и США.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийском Африне. Российский лидер указал на необходимость сотрудничества в работе по сохранению целостности и суверенитета САР.