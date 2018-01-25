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Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы
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    Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы

    21:16  25 Января 2018  /обновлено: 21:16  25 Января 2018
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    Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы

    Москва, 25 января. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прокомментировал предстоящие выборы президента в России, отметив, что отдельные призыва «не голосовать» – это «тупиковый путь».

    «Я считаю, что если человек интересуется жизнью своей страны и хочет высказывать свое мнение о происходящем, он должен пойти на выборы. Соответственно, не исполняя обязанности, не нужно говорить о правах. Игнорируя выборы, вы, таким образом, самоустраняетесь от всех форм политической жизни», – заявил писатель в интервью «Экономике сегодня».

    Лукьяненко отметил, что политическая культура в России находится на приемлемом уровне, а развязное поведение отдельных кандидатов является обычной проблемой политиков на выборах.

    Писатель подчеркнул, что призывы к ничегонеделанию являются безнадежным занятием.

    «Те, кто не хочет идти, они и так не собирались, а те, кто хочет высказаться, отдать свой голос, - они пойдут. Так что все эти призывы - тупиковый путь», – отметил Лукьяненко.

    Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. 

    Согласно данным различных социологических опросов, именно за Владимира Путина на предстоящих выборах планируют проголосовать большинство граждан РФ. В первой половине января ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что более 81% россиян проголосовали бы за Путина, если бы единый день голосования был назначен на самое ближайшее время. 

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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