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Сирия итоги за сутки на 26 января 06.00: атака бывших ИГИЛовцев у Абу Кемаля, турки ударили по Ракке и Алеппо
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    Сирия итоги за сутки на 26 января 06.00: атака бывших ИГИЛовцев у Абу Кемаля, турки ударили по Ракке и Алеппо

    6:00  26 Января 2018
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    ВВС Турции

    Сирия, 26 января. Благодаря поддержке ВКС РФ САА отбила нападение ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре. Турецкие ВВС бомбили позиции курдов в Алеппо и в Ракке. «Джебхат ан-Нусра»***1 заявила о готовящейся антиправительственной операции на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в провинции Идлиб; обеспечивали САА прикрытие в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение ИГ1 вблизи деревень Аль-Кашма и Гариба в Дейр-эз-Зоре; направили дополнительные войска в провинцию Даръа.

    «Исламское государство»1: уничтожило трех исламистов вооруженной оппозиции южнее Дамаска; понесло потери в боях с САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора; штурмовало город Хейт в провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: готовит масштабную наступательную операцию против САА на севере САР; потеряла несколько зданий в пригороде Харасты Аль-Аджами в Восточной Гуте Дамаска.

    Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с курдами в районе города Тель-Рифат к северу от Алеппо; нанесла удары по ИГ на юго-западе провинции Даръа; захватила деревню Абудана на севере Алеппо.

    Курды: понесли потери в результате боевых вылетов ВВС Турции в Африне; подверглись авиаударам турецкой авиации на севере провинции Ракка; обвинили турецкие ВВС в убийстве 32 мирных жителей на севере Алеппо; восстановили контроль над горами Барсайя и населенным пунктом Хамам в Африне; уничтожили два турецких танка в северной части Алеппо.

    Международная коалиция: заявила об уничтожении шести автомобилей ИГИЛ1 недалеко от населенного пункта Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора; убила 15 мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск           

    Карта военных действий — Дамаск

    В районе Восточной Гуты вновь фиксировались боестолкновения между боевиками группировок «Файлак Ар-Рахман», «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» с одной стороны и войсками САР с другой. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что противники вели бои на подступах к городу Хараста в районе Аль-Аджами. В результате противостояния под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли несколько строений.

     К югу от столицы вновь вспыхнули вооруженные стычки между антиправительственными группировками вооруженной оппозиции и боевиками «Исламского государства», в результате чего как минимум три радикала были ликвидированы. Как передавало оппозиционное информагентство EMC News Center, столкновения отмечались в районе Ат-Тадумун.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В первой половине дня стало известно о начале контрнаступления Сирийской демократической армии**** (SDF) в северной части кантона Африн. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, курдские подразделения столкнулись с исламистами Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке турецких войск, в районе горного массива Барсайя и недалеко от деревни Хамам — в итоге данные территории вновь перешли под контроль отрядов SDF и YPG.

    На протяжении суток турецкая авиация не прекращала бомбардировки территорий, подконтрольных курдам. Курдские источники утверждали, что постоянные боевые вылеты ВВС Турции привели к гибели по меньшей мере 32 мирных граждан. Турецкое военное командование, в свою очередь, данную информацию не подтверждало, заявляя, что в ходе операции были убиты лишь 303 курдских бойца.

    В районе города Тель Рифат продолжились вооруженные стычки между Демократическими силами Сирии (SDF) и силами Сирийской свободной армии (ССА), передавал Twitter-канал (SamerAgency). Сообщалось, что исламистам удалось захватить деревню Абудана. Никаких данных о потерях сторон все еще не поступало.

    Новая партия турецкой военной техники прибыла на территорию Африна. Агентство новостей Firat News передавало, что в результате ожесточенных перестрелок, Турция лишилась трех танков.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В районе города Абу Кемаль и близлежащих населенных пунктов в течение дня не прекращалось противостояние между военнослужащими САР и отрядами «Исламского государства», перебравшимися с восточного побережья Евфрата, контролируемого «демократической армией». Информационный портал Al Masdar News передавал, что террористы напали на позиции правительственной армии недалеко от деревень Аль-Кашма и Гариба. Тем не менее атака была успешно отражена благодаря помощи авиации РФ, передавал Twitter-канал (C_Military1). Кроме того, не менее 25 ИГИЛовцев были уничтожены. В свою очередь, САА лишилась двух танков. Также разворачивались бои на подступах к населенным пунктам Аль-Ашара, Ас-Субайхан и Ас-Салихия.

    Официальный Twitter-канал Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) заявлял о том, что американские военные самолеты уничтожили шесть военных автомобилей радикалов террористической группировки, что, однако, так и не было подтверждено сирийскими новостными порталами. Напротив, поступала информация о том, что в результате авиаударов как минимум 15 местных граждан погибли, десятки получили тяжелые ранения. Об этом сообщало агентство новостей Al Masdar News.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Информационное агентство Al Masdar News сообщало о том, что в Даръа из Дамаска были передислоцированы военнослужащие 9-й дивизии Сирийской арабской армии (САА). По данным военных источников AMN, в последнее время в провинции, несмотря на действие режима прекращения огня, участились случаи похищений и нападений на мирных жителей и опорные пункты сил САР. Предполагается, что за этим стоят радикалы террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам».

    На юго-западе региона вновь отмечались вооруженные столкновения между подконтрольной ИГИЛ группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и боевиками вооруженной оппозиции. Бои разворачивались у города Хейт, который ИГИЛовцы попытались взять штурмом, однако потерпели неудачу. После этого, ССА открыла огонь по населенному пункту Сахм Аль-Джаулян, оккупированному террористами, о чем сообщал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). О потерях сторон не сообщалось.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Во второй половине дня информагентство Al Masdar News со ссылкой на оппозиционные интернет-порталы объявило о грядущем крупномасштабном наступлении исламистов против армии Башара Асада и ее союзников в северной части Сирии. Отмечалось, что участие в операции примут боевики «Ан-Нусры», «Исламского движения Восточного Туркестана» и некоторые бригады Сирийской свободной армии (ССА). В ответ на это авиация РФ и Сирии возобновила массированные воздушные атаки позиций исламистов. Сообщалось, что ВКС РФ и ВВС Сирии ударили по военным объектам исламистской группировки «Джебхат Ан-Нусра», опираясь на полученные разведданные. Боевые вылеты были проведены в окрестностях населенных пунктов Хувейн и Абу Мекка.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    В северной части провинции начали проводить боевые вылеты турецкие ВВС. Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (Raqqa_SL), бомбардировкам турецких военных самолетов подверглись населенные пункты Тель Абьяд и Салук. О возможных пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

    В минувшие сутки стало известно о том, что Германия приняла решение приостановить модернизацию танков и поставки военной техники для турок в силу того, что не разделяет агрессию Турции по отношению к курдским отрядам YPG. Об этом сообщал новостной портал Spiegel Online.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #коалиция сша
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