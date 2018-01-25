Стало известно количество делегатов от Дамаска и оппозиции на конгрессе нацдиалога в Сочи

Москва, 25 января. Правительство Сирии будет представлено на конгрессе нацдиалога в Сочи 680 делегатами, оппозицию представят 400 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Оппозиция внутри примет участие во встрече в Сочи в количестве 400 человек, в то время как правительство Сирии будет представлено 680 персонами. Остальные - оппозиция, находящаяся за пределами Сирии», — сказал источник.

Он также добавил, что МИД Сирии планирует 28 января провести в Дамаске форум, в котором примут участие делегаты сирийского правительства. Кроме того, на форуме будет присутствовать советник президента Сирии Башара Асада доктор Бусейна Шаабан и заместитель главы МИД Фейсал Микдад.

Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция. Одной из задач конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.