«Мы двигались с выключенными фарами»: экс-охранник рассказал детали побега Януковича

Киев, 25 января. Бывший президент Украины Виктор Янукович и его младший сын Виктор бежали с Украины через Крым. Об этом в четверг рассказал экс-охранник Януковича, сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран, давая показания в Облонском суде.

По его словам, Янукович вместе с сыном передвигались в сопровождении охраны на двух машинах в обстановке полной секретности. Сперва планировалось ехать в сторону Мелитополя, однако одному из охранников сообщили, что там президента уже поджидают, поэтому было принято решение изменить маршрут.

«Мы двигались двумя автомобилями. На выезде из Донецка к нам присоединился Виктор Викторович Янукович. Дальше передвигались второстепенными дорогами с выключенным светом», — вспоминает Шаран.

Кортеж направился в Ялту, а оттуда — в Севастополь. Перед вылетом Янукович спросил у своих охранников, кто из них хочет последовать за ним. Те, кто согласились, сдали оружие и написали заявление об увольнении.

Напомним, что ситуацию с бегством Януковича ранее прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, участники госпереворота готовы были убить президента, о чем свидетельствует тот факт, что по кортежу открывался огонь.

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