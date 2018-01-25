Сирия, 25 января. В результате бомбардировки ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли 15 мирных граждан. Боевики ССА** захватили деревню Абудана в северной части кантона Африн в Алеппо. ИГ1 взяло на себя ответственность за взрыв в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совестно с сирийскими ВВС провели боевые вылеты в районе города Джиср Аш-Шугур близ границы между Латакией и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнародовали видеозапись боев за авиабазу «Абу Духур» в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрыва в провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: опубликовала фотографии оружия, якобы захваченного у САА на севере Латакии.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила деревню Абудана на севере провинции Идлиб.

Курды: продолжают вести бои с ССА и ВС Турции в северной части кантона Африн в Алеппо; подверглись авиаударам ВВС Турции в районе населенного пункта Шейх Хадид в Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку населенного пункта Аль-Шафаа в провинции Дейр-эз-Зор, были убиты 15 мирных жителей.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции, действующие в северной части провинции Латакия, опубликовали фотографии оружия, якобы захваченного в столкновениях с Сирийской арабской армией (САА) двумя днями ранее. Напомним, радикалы террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1*** атаковали позиции правительственных подразделений. Несмотря на то, что нападение было отбито, радикалы не перестают утверждать, что силы САР понесли потери в живой силе и лишились части вооружения. Данные сведения, однако, так и не были подтверждены официальными источниками.

Провинция Алеппо

По данным военного источника в социальной сети Twitter (huseyinbozan), на северо-западе курдского кантона Африн продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Отрядами народной самообороны (YPG). В настоящий момент противостояние отмечается в районе населенного пункта Бюльбюль. Местное информационное агентство Aleppo 24 сообщает о том, что несколькими часами ранее боевикам ССА, поддерживаемым вооруженными силами Турции, удалось захватить деревню Абудана. Кроме того, турецкие ВВС не прекращают наносить авиаудары по укрепрайонам курдских отрядов близ населенного пункта Шейх Хадид, о чем сообщает Twitter-канал (ehli_sam). Турецкие СМИ заявляют, что ВВС Турции поразили как минимум шесть целей курдских формирований. Тем не менее подконтрольные курдам источники данные сведения пока не подтверждали. Напомним, войска Турции совместно с радикалами ССА ведут крупномасштабное наступление против Отрядов народной самообороны (YPG), считающихся Анкарой террористическими. Несмотря на протесты сирийских властей, турецкая армия намерена «покончить с террористами» в приграничных районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, возобновили боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор. Как передает информационное агентство Al Masdar News, массированному авианалету вновь подвергся населенный пункт Аль-Шафаа, где, предположительно, была вновь зафиксирована деятельность бывших террористов «Исламского государства». В результате удары пришлись по жилым кварталам, что привело к гибели невинных мирных жителей. 15 гражданских лиц были убиты во время бомбардировки, еще десятки человек получили ранения, семь их которых — женщины. Напомним, за прошлый год жертвами американской авиации стали сотни местных жителей. Этот факт признал и оппозиционный интернет-портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Идлиб

Официальный Twitter-канал союзного САА проасадовского формирования «Лива Аль-Кудс» обнародовал видеозапись, на которой были запечатлены вооруженные столкновения, произошедшие в районе авиабазы «Абу Духур» в юго-восточной части Идлиба. Напомним, аэродром перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в конце прошлой недели. Несмотря на неоднократные попытки исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 вернуть утраченные позиции, все контратаки радикалов были отбиты.

Тем временем российские и сирийские военные самолеты провели несколько боевых вылетов в окрестностях населенного пункта Джиср Аш-Шугур на западе региона. По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека, авиаудары пришлись по оборонительным сооружениям боевиков на окраинах деревень Бишлямун и Бдама, Сукейк и Тарай. О нанесенном «Джебхат Ан-Нусре» и ее союзникам уроне пока не сообщалось.

Ирак

Стало известно, что боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за организацию теракта в провинции Киркук, о котором поступала информация ранее. Об этом сообщил медиа-портал «Аль-Амак», подконтрольный террористической группировке. Напомним, взрыв заминированной машины произошел на месте паломничества шиитов в первой половине дня. Об убитых или пострадавших до сих пор ничего неизвестно. Таким образом, подтвердилась информация местных активистов о том, что так называемые «спящие ячейки» ИГИЛ1 все еще присутствуют в Ираке и осуществляют подпольную деятельность, несмотря на постоянные антитеррористические рейды вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)