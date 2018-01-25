Спецпредставитель МИД РФ провел в Вене встречу с делегацией правительства Сирии

Вена, 25 января. Глава департамента МИД России по Ближнему Востоку и Северной Африке Сергей Вершинин провел консультации с делегацией сирийского правительства во главе с постпредом Сирии в ООН Башаром Джаафари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, встреча состоялась на полях межсирийских переговоров в Вене, где проходят консультации спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры с делегацией сирийского правительства.

«Вершинин встретился с делегацией во главе с Джаафари», — сообщил источник.

Он также добавил, что ранее сирийская делегация провела переговоры с генеральным директором офиса ООН в Вене, заместителем генсека организации Юрием Федотовым.

Напомним, 19 января президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку конгресса нацдиалога Сирии. Члены Совбеза обменялись мнениями по сирийскому политическому урегулированию, а также обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой национального конгресса в Сочи. Конгресс намечен на 29-30 января. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тысячи человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей ООН.