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Сирия новости 26 января 07.00: «Тигры» отбили контратаку «Нусры», бывшие члены ИГ уничтожены на пути в Ат-Танф
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    Сирия новости 26 января 07.00: «Тигры» отбили контратаку «Нусры», бывшие члены ИГ уничтожены на пути в Ат-Танф

    7:00  26 Января 2018
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    «Силы Тигра»

    Сирия, 26 января. ВКС РФ и САА в ходе спецоперации на юге провинции Хомс уничтожили группу бывших боевиков ИГ1 на пути в Ат-Танф. «Силы Тигра» отбили мощную контратаку «Джебхат ан-Нусры»***1 на юго-востоке Идлиба. Британские добровольцы намерены помочь курдам отразить наступление Турции в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: вместе с САА ликвидировали группу бывших ИГИЛовцев, движущихся в Ат-Танф, на юго-востоке провинции Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: благодаря подразделениям под командованием Сухейля Аль-Хасана и боевой авиации РФ отбили ряд контратак «Тахрир аш-Шам» на юго-востоке Идлиба.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с союзниками стягивает силы к Харасте в преддверии новой попытки нападения на САА; восполняет потери, передислоцируя отряды боевиков к линии фронта, в провинции Идлиб.

    Курды: подверглись новым авиаударам ВВС Турции внутри кантона Африн; могут вскоре получить поддержку со стороны британских добровольцев на северо-западе Алеппо; продолжают зачистку районов к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор от остатков ИГ.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно информации, полученной из закрытых каналов боевиков-исламистов в сети Telegram, «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам»***** и ряд других антиправительственных группировок перебросили дополнительные отряды на окраины населенного пункта Хараста из соседних городов Ирбин и Дума. Отмечается, что радикалы планируют новое наступление в районе военной базы Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что исламистами будут задействованы подземные туннели, подготовленные в течение нескольких предыдущих дней. Также поступили сведения, что на вооружении террористов находятся противотанковые управляемые ракеты. В период новогодних праздников исламистские формирования, в том числе «Джебхат ан-Нусра», окружили ключевой военный объект САА на юге Харасты, однако с помощью прибывшего подкрепления войск САР база была деблокирована через несколько дней.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкие ВВС нанесли новую серию ударов по объектам Отрядов народной самообороны (YPG) внутри кантона Африн в поддержку сухопутных подразделений, продолжающих антикурдскую операцию «Оливковая ветвь». По информации новостного Twitter-канала (@SkyNewsArabia), бомбардировкам, в частности, вновь подверглись позиции YPG в районе города Джандарис к юго-западу от Африна. Сведения о нанесенном уроне в данный момент устанавливаются.

    Бойцы отряда иностранных добровольцев, воюющих на территории Сирии под командованием британца по фамилии Лей, заявили о намерении присоединиться к курдским Сирийским демократическим силам (SDF)**** в районе Африна для того, чтобы совместно противостоять агрессии Анкары. Сведения об этом появились на интернет-портале британской газеты Times.

    По данным источника в Twitter (@haskologlu), представители ООН высказали свою позицию относительно резкой эскалации ситуации на северо-западе провинции Алеппо. Организация выразила озабоченность относительно вновь вспыхнувших кровопролитных боев, которые, очевидно, приведут к новым жертвам и росту числа беженцев.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Подразделения правительственных сил, поддерживаемые ВКС РФ, провели новую спецоперацию по обнаружению и ликвидации остатков отрядов «Исламского государства»1, действующих в районах Сирийской пустыни на юго-востоке провинции Хомс и на юго-западе соседнего региона — Дейр-эз-Зора. В результате была почти полностью уничтожена стоянка террористов, передает Damascus Now. Боевики понесли потери в технике и живой силе, также было обнаружено большое количество документации, в том числе агитационных материалов и паспортов исламистов. В ходе последовавшего исследования места пребывания террористов, выяснилось, что отряд следовал из районов Дейр-эз-Зора и Меядина к Ат-Танфу, где развернута военная база американских войск. Ранее Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, заявил, что США формируют новую террористическую группировку, в том числе из бывших ИГИЛовцев, на своих военных объектах в южной части Хомса и у города Аш-Шаддади в провинции Хасака.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В районе к востоку от реки Евфрат на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается дозачистка территорий от остатков бандгрупп ИГ силами курдов SDF. Поддерживаемые Пентагоном военизированные формирования ведут поисковые спецоперации в районах возможного пребывания подпольных ячеек ИГИЛ1, а также выявляют бывших боевиков или их пособников среди мирных жителей региона, сообщает курдское агентство ARA News. Наиболее тщательно исследуются предместья населенных пунктов Аш-Шафаа и Ас-Суса, где все еще периодически отмечается активность разрозненных отрядов данного террористического формирования. Кроме того, бойцы «Демократических сил» параллельно продолжают разминирование местности на восточном побережье Евфрата.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Отряды «Тахрир аш-Шам», воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, провели несколько контратак на позиции правительственных войск САР в юго-восточной части провинции Идлиб. Исламисты пытались контрнаступать со стороны населенного пункта Таль Султан в направлении базы «Абу-Духур». Как передавал в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник, террористы неожиданно начали атаковать под прикрытием танков, БМП и пикапов с пулеметами. Также были задействованы «джихад-мобили». Поначалу им удалось несколько продвинуться в районе к югу от деревни Барагити, однако позже бойцы спецотрядов «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана нарастили усилия и, наступая одновременно с двух направлений, вынудили исламистов вернуться на исходные позиции.

    Кроме того, террористы  «Джебхат Фатх аш-Шам» при поддержке минометов провели три коротких отвлекающих нападения на позиции САА на окраине Абу Дали со стороны поселения Умм Аль-Халахиль. Тем не менее ударами авиации РФ и огнем артиллерии САА боевики были остановлены, и все позиции в регионе были сохранены, сообщает Twitter-канал (@NatDefFor).

    Между тем лидеры «Ан-Нусры» и союзных формирований активизировали усилия по восполнению потерь в рядах боевиков. Так, по данным Idlib 24, была осуществлена переброска новых бандгрупп в прифронтовые районы на юго-востоке провинции, в том числе вблизи поселков Мушайрифа и Ар-Риба.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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