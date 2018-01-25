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Политика
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Украина
«Когда страна в войне»: Кравчук раскритиковал Порошенко за поездку на Мальдивы
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    «Когда страна в войне»: Кравчук раскритиковал Порошенко за поездку на Мальдивы

    20:45  25 Января 2018  /обновлено: 20:46  25 Января 2018
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    «Когда страна в войне»: Кравчук раскритиковал Порошенко за поездку на Мальдивы

    Киев, 25 января. Роскошный отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах плохо соотносится с жизнью большинства украинцев, которые находятся за чертой бедности. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

    Ранее украинские журналисты провели расследование, по итогам которого выяснилось, что президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей провел семидневный отпуск на Мальдивах. На свой отпуск Порошенко потратил около 500 тысяч долларов. По данным журналистов, президент Украины заплатил за проживание 276 тысяч долларов и более 37 тысяч долларов взял с собой наличными на дополнительные расходы. При этом сам президент и члены его семьи использовали для поездки за границу чужие паспорта. В пресс-службе президента Украины подтвердили частный визит Порошенко на Мальдивы для отдыха, отметив, что поездка оплачивалась за его счет.

    «Президент - это человек, на которого делается огромная ставка, реформы, война и мир. Это концентрация концентраций в одном лице. И этот человек позволяет себе так опрометчиво действовать?... Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа», — отметил Кравчук.

    Он также добавил, что подобный отдых может себе позволить богатый человек, но не президент. Кравчук подчеркнул, страна и многомиллионный народ «не могут быть заложниками капризов, желаний или вольностей» президента.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #кравчук #мальдивы
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