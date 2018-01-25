Часы Судного дня замерли в двух минутах от ядерной войны

Чикаго, 25 января. Американские ученые перевели символичные часы Судного дня на тридцать секунд вперед, в результате чего стрелки замерли на 23.58, где полночь — ядерная война. Об этом говорится на сайте журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который выпускается Чикагским университетом, придумавшим часы Судного дня.

«Прошедший год показал себя опасным и хаотичным. Год, в котором многие предсказанные нами ранее риски оправдались. В 2017 году мы видели, как безрассудные заявления по ядерной тематике обостряли и без того опасную ситуацию», — говорится в статье «Бюллетеня».

По словам авторов материала, мир находится на пороге начала новой гонки вооружений, что приведет к еще большему распространению ядерного оружия. Отметим, что в последний раз человечество так близко подходила к ядерной катастрофе лишь в 1953 году.

Напомним, что часы Судного дня — проект Чикагского университета, созданный создателями первой американской атомной бомбы.