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Столтенберг призвал Турцию применять силу в Сирии пропорционально
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    Столтенберг призвал Турцию применять силу в Сирии пропорционально

    21:03  25 Января 2018  /обновлено: 21:03  25 Января 2018
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    Столтенберг призвал Турцию применять силу в Сирии пропорционально

    Мадрид, 25 января. Военные действия Турции на севере Сирии должны иметь пропорциональный характер, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Как и все страны, Турция имеет право на самооборону, — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос об операции «Оливковая ветвь». — Но мы хотим, чтобы это делалось пропорциональным и взвешенным образом».

    По словам генсека, НАТО также призывает Турцию и США «начать прямые переговоры» для разрешения проблем вокруг турецкой операции против курдских формирований в Сирии.

    Напомним, в минувшую субботу Турция начала военную операцию против курдов после провокационного заявления Вашингтона о намерении создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности» из курдских формирований. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не сдерживают своих обещаний по курдским «Отрядам народной самообороны», которые ранее были даны Анкаре.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #сирия #турция #нато #столтенберг #африн
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