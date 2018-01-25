Минкультуры РФ пообещало наказать кинотеатры за показ «Смерти Сталина»

Москва, 25 января. Министерство культуры России предупредило кинотеатры об административной ответственности за показ британского фильма «Смерть Сталин», который был лишен прокатного удостоверения в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Ранее стало известно, что в московском кинотеатре «Пионер» проходит показ фильма «Смерть Сталина». В кинотеатре заявили, что продажи билетов будут прекращены после получения официального письма прокатчика об отзыве лицензии у фильма.

«После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Напомним, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». В ведомтсве отметили, что картина содержит признаки экстремизма, а также представляет в искаженном виде образы некоторых исторических личностей, передает «Вечерняя Москва». Позднее министр культуры Владимир Мединский заявил, что зрители старшего поклонения могут воспринять фильм «Смерть Сталина» как оскорбительную насмешку над советским прошлым.