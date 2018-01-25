Украинский телеканал накажут за показ «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»

Киев, 25 января. Украинский телеканал «Интер» накажут по причине трансляции российских кинофильмов «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера», которые, как считают в Киеве, угрожают национальной безопасности Украины. Национальный совет Украины принял решение провести внеплановую проверку данному телеканалу.

Как говорится в сообщении, мониторинг Нацсовета зафиксировал, что 12–15 января 2018 года в эфире телеканала транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта. Данные артисты внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Несколько дней назад украинские телеканалы «Интер» и «СТБ» попали под внеплановые проверки после трансляции в праздничные дни фильмов и передач с участием артистов из России, внесенных в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Напомним, в декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ.