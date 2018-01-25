Москва обсудила с Дамаском восстановление железных дорог в Сирии

Москва, 25 января. Российские власти обсудили с Сирией восстановление железнодорожной сети в арабской республике, сообщило в четверг министерство транспорта РФ. Этот вопрос поднимался на встрече замминистра транспорта России Сергея Аристова с руководителем Генеральной дирекции железных дорог Сирии Наджибом Аль Фаресом.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области транспорта, уделив основное внимание восстановлению железных дорог в Сирии», — говорится в сообщении.

Аристов отметил, что РЖД имеют большой опыт в строительстве железных дорог как в России, так и за рубежом. Он также предложил дать возможность сирийским студентам, решившим стать железнодорожниками, обучаться в российских вузах.

Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин посетил Сирию, где объявил о конце военной операции в связи с разгромом террористов. В то же время он распорядился оставить в стране небольшую часть российского контингента для поддержания безопасности.

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