Небензя рассказал Совбезу ООН о решающей роли ВКС РФ в сохранении Сирии

Вашингтон, 25 января. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что роль Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) была решающей в сохранении суверенитета в Сирийской республике.

«В Сирии благодаря решающей роли военно-космических сил России территория страны была очищена правительственными силами от боевиков террористической группировки ИГ»1, — отметил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что благодаря ВКС РФ удалось вплотную приступить к урегулированию сирийского кризиса под эгидой ООН, создать условия для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, сохранить Сирию как суверенное государство.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Глава государства объявил о завершении операции против ИГ и выводе из САР основной части российских войск.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.