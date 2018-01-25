В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018

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Москва, 25 января. Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в заявку российской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) включены 169 спортсменов.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка OAR (спортсмены-олимпийцы из России) для участия в Олимпиаде. 169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», — отметил он.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, спортсменам, попавшим в заявку, необходимо решить самостоятельно, поедут ли они на Олимпийские Игры или нет.

Хотя, вероятнее всего, в Южную Корею сборная поедет в полном составе. Как утверждает Поздняков, на данный момент ни один из спортсменов, попавших в список, не отказался от планов принять участие в соревнованиях. В ходе консультаций со спортивными федерациями было принято решение, что включенные в заявку спортсмены не будут заменять места тех, кто не получил приглашения от МОК.

Напомним, что ранее МОК запретил российским спортсменам выходить с флагами своей страны в связи с допинговым скандалом. Они смогут выступать только в статусе «атлетов из России». Некоторые общественные и политические деятели России предлагали бойкотировать Игры, однако президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет ничего блокировать, и если спортсмены хотят принять участие в соревнованиях, им никто не будет чинить препятствий.

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