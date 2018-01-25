Сейчас не то время, когда можно сидеть дома: Алексей Чадов о необходимости идти на выборы-2018

Мы живем в глобальное время, когда любой голос может прозвучать и он будет услышан. Поэтому нужно идти на избирательные участки 18 марта и голосовать, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский актер театра и кино Алексей Чадов.

«Я считаю себя достаточно современным человеком, который понимает все процессы, происходящие с его страной. И это понимание должно быть у каждого россиянина. У меня есть ощущение того, что с каждым годом выборы становятся важной частью жизни каждого гражданина России, что голос каждого может быть услышан. И если раньше я бы поспорил на этот счет, например, в 98-м году, когда я закончил школу, когда нас агитировали, то сейчас, в силу геополитических изменений и обстановки, я уверен в том, что выборы необходимы», — поясняет ситуацию Алексей Чадов.

Кроме того, собеседник ФАН отметил, что в настоящее время мировая обстановка и развитие высоких технологий позволяют сделать «громким голос каждого россиянина».

«Сейчас не то время, когда можно сидеть дома. У людей достаточно коммуникаций для того, чтобы быть услышанными, чтобы высказать свое мнение и именно поэтому надо идти и голосовать. Сейчас можно достучаться до каждого: есть мобильные телефоны, соцсети, другие технологии. Есть места, где правда может прозвучать — это избирательные участки. В нынешнее время это имеет смысл, безусловно», — резюмировал актер.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне в избирательном штабе Путина сообщили, что в рамках предвыборной кампании может состояться несколько патриотических митингов, приуроченных к годовщине победы в Сталинградской битве. При этом в митингах может принять участие и сам президент.