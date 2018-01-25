Путин назвал Татарстан хорошим примером добрососедства разных религий
Казань, 25 января. Президент России Владимира Путин заявил, что Татарстан является хорошим примером того, что представители разных религий могут чувствовать себя свободно. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с местным предпринимателем Лутфуллой Шафигуллиным.
Владимир Путин провел короткую встречу с Шафигуллиным в Казанском федеральном университете в ходе рабочей поездки главы государства в столицу Татарстана.
«Это результат того, что в республике создана хорошая атмосфера, добрая и позитивная. Когда представители разных религий чувствуют себя свободно, занимаются своим любимым делом. В этом смысле Татарстан хороший пример», — сказал Путин.
Стоит отметить, что Шафигуллин является главой компании «Таттелеком», а также известен своей благотворительной и просветительской деятельностью. Благодаря его усилиям в Татарстане было построено пять музеев и восстановлено 17 мусульманских и православных сельских кладбищ. Кроме того, Шафигуллин оказал поддержку в восстановлении пяти мечетей, а также храма Петра и Павла в Арском районе.