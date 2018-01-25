18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы
Особое мнение
Украина как разменная монета. Колонка Олега Денежки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина как разменная монета. Колонка Олега Денежки

    19:45  25 Января 2018  /обновлено: 19:46  25 Января 2018
    803

    Украина как разменная монета. Колонка Олега Денежки

    Итак, ПАСЕ приняла революционную, по мнению наших маленьких и нежных украинских партнеров, резолюцию. Парламентарии Европы (понятие само по себе бесцветное, как пакетик чая, заваренный в пятый раз) призвали Россию перестать поддерживать непризнанные республики Донбасса и завершить таким образом войну с Украиной. Так это понимают в Киеве. То есть, если перевести с языка украинского невнятного на русский понятный, нас призвали предать наших соотечественников, дать зеленый свет репрессиям в Донбассе и завершить войну, которую мы не ведем.

    Понятно, что антироссийские санкции потерпели, мягко говоря, фиаско. Не выходит каменный цветок ни с какой стороны. Вторая фаза: шантаж и торговля. Нужно что-то у Российской Федерации попросить, чтобы кинуть эту остервеневшую Украину в пропасть Медной горы. И вот резолюция ПАСЕ. Звонок от шантажиста.

    Вообще, Парламентская ассамблея стран Европы, она же ПАСЕ, это некое ток-шоу. Сидят люди и разговаривают. Лавочка и семечки. Люди мимо ходят. Решения ПАСЕ носят оценочный характер и являются не более чем мнением сидящих там людей. Зинка она того… Юбка глянь, какая короткая… Это не решение, не закон и даже не серьезная резолюция. Просто мнение. Причем даже не ЕС. Европейский союз был организован в 1952 году, а ПАСЕ — 5 мая 1949 года. Впечатляет?

    Но украинцы считают, что итоговый протокол посиделок в Брюсселе — это мнение всего мира. Приговор вселенского суда. И что теперь? Ждать судебных приставов? Я вас умоляю.

    Украина как разменная монета. Колонка Олега Денежки

    Россия никогда не вела войн с Украиной. В принципе. Никогда в истории.

     Может даже, мы бы и хотели. Может, но вряд ли. Я не видел ни одного человека в России, который бы негативно относился к Украине. К украинцам. К салу, в конце концов. Лягушки, это да, что-то не вдохновляют, как и улитки. Как и жареные тараканы в Таиланде. И даже против них не воюем. С Украиной!?

     Включим ретроскоп. Запорожцы участвовали в польской агрессии в Смутное время и даже сидели с поляками в осажденном Кремле.

    «Недобрую память оставили о себе на Руси запорожские и реестровые казаки в Смутное время 1605–1618 гг. В городе Севске в 1605 г. к самозванцу подошло 12 тысяч малороссийских казаков, разделявшихся на конников (8 тысяч) и пехотинцев (4 тысячи), с арматой из 12 исправных пушек. Между малороссийскими казаками немало было и собственно запорожских или низовых казаков».

    Когда запахло жареным, а жрать наоборот стало нечего, казаки ушли, и никто из дружин Минина им не препятствовал. Но воевали мы с Польшей.

    Они участвовали в составе армии крымского хана Девлета I Гирея в походе на Москву. Не задалось и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы им всем вместе, Гирею и запорожцам, дали по зубам. Но воевали мы с Крымским ханством.

    Летом 1708 года шведский король Карл XII в ходе Северной войны для разгрома русской армии, свержения русского царя Петра I и расчленения Русского царства заключил союз с Мазепой, гетманом Украины, которая была частью Российского государства, и вторгся в эти края.

    Иван Степанович Мазепа обещал Карлу артиллерию, фураж, продовольствие, запорожскую пехоту и даже кавалерию. Олл инклюзив, как говорится. Карл под Потовой был разочарован: бассейна нет, вид на помойку, а не на море, бесплатно разливают только местную воду, но главное, что запорожцы находилась не в его войске, а в гарнизоне полтавской крепости и надрали ему... В общем, что хотели, то и надрали.

    Но воевали мы со Швецией, а не Украиной в лице Мазепы, на стороне которого было только около тысячи сердюков. Личная гвардия, состоящая из поляков, сербов и молдаван. Воевали, еще раз подчеркну, мы со Швецией.

    Украина как разменная монета. Колонка Олега Денежки

    А сегодня никто не вторгался в Россию, никто не вторгался в Украину. Но! Оказывается, по мнению европейских бабушек с семками, Россия воюет. Этот факт никак не отражен ни в «Минске», как в первом, так и во втором, ни в резолюциях Совета безопасности ООН. Вообще ни в каких официальных международных документах это не отражен. Абсолютно.

    Вопрос: с какого бодуна-лешего европейские посидельцы спустя без хвостика 4 года приняли такую резолюцию? Наконец очки нашли? Нет. Ответ прост: именно 23 января 2013 года ПАСЕ обсуждала вопрос взаимодействия ПАСЕ и Совета Европы. Присутствовали делегации как России, так и Украины.  Украинские маленькие, но отчаянные друзья всех, кроме России, устроили истерику за кулисами заседалища. В попытке сорвать участие российской делегации в более чем абсолютно абстрактном мероприятии и был предпринят демарш.

    А когда хулиганят близко с буфетом, трудно принять заправку перед очередной порцией бесполезной болтовни. Поэтому небольшое количество трезвых людей в ПАСЕ решили, что нужно как-то успокоить нетрезвых по жизни украинцев. Пусть возьмут бумагу, отобьют победную телеграмму в Киев и идут в буфет. Бухла всем хватит.

    Является ли война в Донбассе проблемой для США? Нет. Является ли война в Донбассе проблемой для Европы? Да боже ж мой. Это проблема наших границ. Белгород — Харьков и Ростов — Луганск. И мы продолжаем войну? Нам выгодно? Чтобы у наших границ тлела война? И теперь что? Предать своих родственников и друзей? Нет, не фигурально. Реально. Я 30 лет прожил в Харькове. Пусть ПАСЕ разместит свою резолюцию…

    Места есть.

    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018

      19:46 25 Января 2018 157
      Читать
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7168

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5416

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21209

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40011

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5076
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1064
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      770
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2655
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      533