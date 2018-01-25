Украина как разменная монета. Колонка Олега Денежки

Итак, ПАСЕ приняла революционную, по мнению наших маленьких и нежных украинских партнеров, резолюцию. Парламентарии Европы (понятие само по себе бесцветное, как пакетик чая, заваренный в пятый раз) призвали Россию перестать поддерживать непризнанные республики Донбасса и завершить таким образом войну с Украиной. Так это понимают в Киеве. То есть, если перевести с языка украинского невнятного на русский понятный, нас призвали предать наших соотечественников, дать зеленый свет репрессиям в Донбассе и завершить войну, которую мы не ведем.

Понятно, что антироссийские санкции потерпели, мягко говоря, фиаско. Не выходит каменный цветок ни с какой стороны. Вторая фаза: шантаж и торговля. Нужно что-то у Российской Федерации попросить, чтобы кинуть эту остервеневшую Украину в пропасть Медной горы. И вот резолюция ПАСЕ. Звонок от шантажиста.

Вообще, Парламентская ассамблея стран Европы, она же ПАСЕ, это некое ток-шоу. Сидят люди и разговаривают. Лавочка и семечки. Люди мимо ходят. Решения ПАСЕ носят оценочный характер и являются не более чем мнением сидящих там людей. Зинка она того… Юбка глянь, какая короткая… Это не решение, не закон и даже не серьезная резолюция. Просто мнение. Причем даже не ЕС. Европейский союз был организован в 1952 году, а ПАСЕ — 5 мая 1949 года. Впечатляет?

Но украинцы считают, что итоговый протокол посиделок в Брюсселе — это мнение всего мира. Приговор вселенского суда. И что теперь? Ждать судебных приставов? Я вас умоляю.

Россия никогда не вела войн с Украиной. В принципе. Никогда в истории.

Может даже, мы бы и хотели. Может, но вряд ли. Я не видел ни одного человека в России, который бы негативно относился к Украине. К украинцам. К салу, в конце концов. Лягушки, это да, что-то не вдохновляют, как и улитки. Как и жареные тараканы в Таиланде. И даже против них не воюем. С Украиной!?

Включим ретроскоп. Запорожцы участвовали в польской агрессии в Смутное время и даже сидели с поляками в осажденном Кремле.

«Недобрую память оставили о себе на Руси запорожские и реестровые казаки в Смутное время 1605–1618 гг. В городе Севске в 1605 г. к самозванцу подошло 12 тысяч малороссийских казаков, разделявшихся на конников (8 тысяч) и пехотинцев (4 тысячи), с арматой из 12 исправных пушек. Между малороссийскими казаками немало было и собственно запорожских или низовых казаков».

Когда запахло жареным, а жрать наоборот стало нечего, казаки ушли, и никто из дружин Минина им не препятствовал. Но воевали мы с Польшей.

Они участвовали в составе армии крымского хана Девлета I Гирея в походе на Москву. Не задалось и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы им всем вместе, Гирею и запорожцам, дали по зубам. Но воевали мы с Крымским ханством.

Летом 1708 года шведский король Карл XII в ходе Северной войны для разгрома русской армии, свержения русского царя Петра I и расчленения Русского царства заключил союз с Мазепой, гетманом Украины, которая была частью Российского государства, и вторгся в эти края.

Иван Степанович Мазепа обещал Карлу артиллерию, фураж, продовольствие, запорожскую пехоту и даже кавалерию. Олл инклюзив, как говорится. Карл под Потовой был разочарован: бассейна нет, вид на помойку, а не на море, бесплатно разливают только местную воду, но главное, что запорожцы находилась не в его войске, а в гарнизоне полтавской крепости и надрали ему... В общем, что хотели, то и надрали.

Но воевали мы со Швецией, а не Украиной в лице Мазепы, на стороне которого было только около тысячи сердюков. Личная гвардия, состоящая из поляков, сербов и молдаван. Воевали, еще раз подчеркну, мы со Швецией.

А сегодня никто не вторгался в Россию, никто не вторгался в Украину. Но! Оказывается, по мнению европейских бабушек с семками, Россия воюет. Этот факт никак не отражен ни в «Минске», как в первом, так и во втором, ни в резолюциях Совета безопасности ООН. Вообще ни в каких официальных международных документах это не отражен. Абсолютно.

Вопрос: с какого бодуна-лешего европейские посидельцы спустя без хвостика 4 года приняли такую резолюцию? Наконец очки нашли? Нет. Ответ прост: именно 23 января 2013 года ПАСЕ обсуждала вопрос взаимодействия ПАСЕ и Совета Европы. Присутствовали делегации как России, так и Украины. Украинские маленькие, но отчаянные друзья всех, кроме России, устроили истерику за кулисами заседалища. В попытке сорвать участие российской делегации в более чем абсолютно абстрактном мероприятии и был предпринят демарш.

А когда хулиганят близко с буфетом, трудно принять заправку перед очередной порцией бесполезной болтовни. Поэтому небольшое количество трезвых людей в ПАСЕ решили, что нужно как-то успокоить нетрезвых по жизни украинцев. Пусть возьмут бумагу, отобьют победную телеграмму в Киев и идут в буфет. Бухла всем хватит.

Является ли война в Донбассе проблемой для США? Нет. Является ли война в Донбассе проблемой для Европы? Да боже ж мой. Это проблема наших границ. Белгород — Харьков и Ростов — Луганск. И мы продолжаем войну? Нам выгодно? Чтобы у наших границ тлела война? И теперь что? Предать своих родственников и друзей? Нет, не фигурально. Реально. Я 30 лет прожил в Харькове. Пусть ПАСЕ разместит свою резолюцию…

Места есть.