Сирия, 26 января. Истребители возглавляемой США коалиции открыли огонь по Дейр-эз-Зору; боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) планируют масштабное наступление в Сирии; боевики ИГИЛ1 потерпели поражение в битве с «Силами Тигра». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Коалиция США атаковала жителей Дейр-эз-Зора

Возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по жилым домам в поселке Аш-Шафа, расположенном в окрестностях города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA.

Источник в провинции подчеркнул, что в результате атаки истребителей коалиции погибли не менее 15 человек, включая семь женщин. Также известно, что количество погибших может увеличиться, поскольку многие из пострадавших (точное количество неизвестно) находятся в критическом состоянии. Инфраструктуре и зданиям был нанесен материальный ущерб.

Боевики планируют новую атаку в Сирии

Боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и Сирийской свободной армии (ССА) планируют крупномасштабное наступление в Сирии, которое может нарушить нынешнюю тенденцию военно-политических событий в стране, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на источник в BBC.

Согласно имеющимся данным, силы «Хайят Тахрир аш-Шам», Исламская партия Туркестана (запрещена в РФ)и боевики Сирийской свободной армии готовятся к огромной операции, которая будет развязана в ближайшие дни.

Чрезвычайно мало деталей присутствует в опубликованном отчете: «операция должна проходить в одном или нескольких районах Сирии против одной или нескольких сторон конфликта».

В любом случае, источник BBC, по-видимому, процитировал боевиков, заявив, что запланированное наступление «неожиданно раскачает» статус-кво в Сирии (что означает, что целью, вероятнее всего, будут правительственные силы).

Поражение ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Наступление разрозненных отрядов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), которое было начато против Сирийской арабской армии (САА) и союзных войск на западе провинции Дейр-эз-Зор, провалилось, и большинство террористов были уничтожены военными, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Отряды САА и союзные полувоенные группировки отразили наступление ИГИЛ на позиции военные вдоль западного берега реки Евфрат. Территория к северу и западу от города Абу-Кемаль все еще находится под контролем военнослужащих армии Башара Асада. Известно, что боевики пытались захватить контроль над населенными пунктами: Аль-Кишма, Аль-Ашара, Субайхан и Гаребах. По имеющимся данным, «Силам Тигра», стоявшим во главе контрнаступления, удалось уничтожить не менее 25 террористиов ИГИЛ. Также в битве участвовали бойцы «Хезболлы».

1 Организация запрещена на территории РФ.