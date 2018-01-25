Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин поддержал стремление студентов переходить из одного вуза в другой в процессе обучения. По его словам, такая студенческая мобильность повышает конкурентоспособность системы образования.

«От этого не страдает университет — если студенты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы, а, наоборот, только повышает общую конкурентоспособность российского образования», — сказал он в ходе видеомоста между казанским и архангельским федеральными университетами.

Глава государства отметил, что с повышением конкурентоспособности российских вузов у студентов, возможно, отпадет потребность учиться за границей.

Владимир Путин. Биография