Сирия останется в руинах в занимаемых США районах: в МО РФ отреагировали на заявление USAID по Ракке

Несколько дней назад делегация в составе с официальными лицами Соединенных Штатов прибыла в город Ракка, захваченный проамериканскими курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) в октябре прошлого года. Данный населенный пункт был отбит у террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), однако в результате почти ежедневных бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США и тяжелых перестрелок Ракка была практически целиком стерта с лица земли.

Согласно данным ООН, более 80% территории города непригодно для жизни. Это же в ходе изучения актуальной обстановки в городе был вынужден констатировать руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин. По его заявлению, масштаб разрушений в Ракке даже сложно представить или передать словами, руины находятся буквально повсюду. При этом, что интересно, когда речь зашла о восстановлении города, Грин тут же осекся и подчеркнул, что задача Соединенных Штатов — «не реконструкция, а стабилизация».

В Минобороны России, в свою очередь, прокомментировали высказывание главы USAID. Представители российского военного ведомства отметили, что подобный подход и интенсивность усилий западных государств, направленных на восстановление ими же уничтоженной Ракки, указывает на то, что населенный пункт, скорее всего, так и останется в руинах. Под термином «стабилизация» американцы понимают совсем не ту работу, которую, например, проделала российская сторона в Алеппо, обеспечив всех нуждающихся и остающихся без еды и жилья жителей продуктами питания, медикаментами и другими необходимы вещами. США же, практически полностью разбомбив город, рассчитывают отделаться лишь ремонтом систем электро- и водоснабжения, также добавили в МО РФ.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) заметил, что американские официальные лица всегда избегают каких-то конкретных высказываний относительно судьбы разрушенной Ракки и потому нередко прибегают в данной ситуации к всевозможным иносказаниям.

«Они буквально сравняли Ракку — этот город надо не просто восстанавливать, его нужно фактически отстраивать заново. Потому в сложившихся условиях Соединенным Штатам, конечно, невыгодно об этом говорить. И сейчас им приходится использовать эзопов язык, подменять понятия и вместо конкретных выражений употреблять более абстрактные», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, США не заинтересованы в реставрации Ракки, а потому вряд ли будут этим заниматься, тем более в обстановке, когда сирийский конфликт пока не завершен, и не ясно, под чей именно контроль в конечном итоге перейдет город. Помощь со стороны Вашингтона всегда политизирована, а потому, если и вливать средства в восстановление Ракки, то лишь с уверенностью, что она останется за курдами, а не перейдет в ведение официального Дамаска.

«Сейчас Соединенные Штаты избегают участия в инвестировании в Сирию. Они надеются на реванш, на то, что им все-таки удастся заменить правительство Башара Асада на свое — проамериканское. Сейчас Вашингтон делает в САР все для того, чтобы опять разжечь пожар войны: создает курдское квазигосударство, фактически занимаясь расчленением республики, формирует новые группировки, которые воюют против сирийских войск», — отметил наш собеседник.

Таким образом, тактика США с самого начала сирийского кризиса нисколько не изменилась: они все еще рассчитывают свергнуть нынешнее правительство и сделать страну собственной марионеткой. Поэтому любые высказывания и действия американцев в САР следует рассматривать через призму данной неизменной стратегии, уверен Андрей Кошкин.

«Подобного рода заявления находятся в контексте внешней политики Соединенных Штатов в отношении Сирии. Мало того, что они разрушили Ракку и некоторые другие районы страны, мало того, что они пытаются прибрать наиболее крупные нефтяные и газовые поля, они по-прежнему не оставляют намерения сместить Башара Асада и поставить на его место проамериканскую верхушку власти», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.